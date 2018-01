Abbas e Sharon concluem reunião Os primeiros-ministros de Israel e da Autoridade Palestina encerraram sua segunda reunião de cúpula, depois de três horas de conversações, pouco antes da meia-noite, hora local (18h00, horário de Brasília). O encontro entre Ariel Sharon e Mahmud Abbas teve lugar no escritório de Sharon em Jerusalém. Nenhum detalhe sobre o resultado da conversa, que deveria tratar do plano de paz patrocinado pelos EUA, foi divulgado de imediato. Antes do início da reunião, autoridades palestinas disseram que iriam exigir uma declaração por escrito, de Israel, reconhecendo o direito do povo palestino a um Estado próprio; já o governo israelense pretendia insistir na necessidade de uma maior repressão aos grupos militantes palestinos. Ambas as questões são essenciais dentro do ?roteiro para a paz?, apresentado em 1º de maio pelo Quarteto de mediadores - EUA, Europa, Rússia e ONU.