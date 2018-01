Abbas e Sharon vão se reunir; Israel reforça restrições Os primeiros-ministros israelense e palestino irão se reunir na sexta-feira, no encontro de mais alto nível entre os dois lados em mais de três anos, disseram autoridades. Apesar dos esforços políticos, Israel matou hoje três palestinos e impôs um duro bloqueio na Faixa de Gaza, proibindo que palestinos e estrangeiros entram ou saíam da região. Os sinais contraditórios sublinham as dificuldades que enfrenta o secretário de Estado americano, Colin Powell, que em dois dias de reuniões não conseguiu que Israel aceite o chamado "roteiro para a paz", um plano para acabar com os mais de dois anos e meio de violência israelense-palestina e criar um Estado palestino soberano e independente. A última reunião de cúpula entre Israel e Autoridade palestina ocorreu em 2000, entre o então primeiro-ministro Ehud Barak e o líder palestino Yasser Arafat, em conversações de paz que fracassaram. Powell partiu de Jerusalém para o Egito nesta segunda-feira sem apresentar resultados maiores depois de ter exortado os dois lados a abraçarem o plano de paz e não permitir que desacordos sobre sua implementação o sabotem. Os palestinos aceitaram o "roteiro para a paz", um plano de três fases que começa com o fim da violência, a retirada do Exército israelense e o congelamento de construção em assentamentos judaicos na Cisjordânia e Faixa de Gaza. Israel apresentou 15 objeções ao plano. A principal é que o Estado judeu só aceita fazer qualquer concessão uma vez que os palestinos desmantelem grupos considerados extremistas, enquanto os palestinos querem que as medidas sejam tomadas paralelamente, como prevê o roteiro para a paz.