Abbas é submetido a cirurgia nos olhos O primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi submetido a uma cirurgia de olhos numa clínica particular da Jordânia, informou seu oftalmologista. Samer Abdul-Hadi disse que Abbas tinha problemas de cataratas nos dois olhos. A cirurgia transcorreu com sucesso. O médico disse que Abbas deveria deixar a Jordânia amanhã para retornar a seu trabalho nos territórios palestinos. O primeiro-ministro não estava disponível para conversar com os jornalistas.