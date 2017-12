Abbas espera reunir-se com Olmert ainda este ano O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, disse nesta quinta-feira que espera se reunir com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, ainda este ano. "Sempre mostramos nossa disposição de ter esta reunião com Olmert, e não é nenhum segredo que isto possa acontecer ainda este ano", destacou Abbas durante uma entrevista coletiva conjunta com o ministro de Exteriores italiano, Massimo D´Alema, em Ramallah. Abbas acrescentou que "há progressos nos preparativos do encontro". O primeiro-ministro israelense afirmou na quarta-feira que não via nenhum problema em reunir-se com o presidente da ANP e esperava que a reunião pudesse ser realizada em um futuro próximo. "Se é possível fazer ele feliz e eu também, não vejo nenhuma razão para não fazê-lo, e espero que isso ocorra muito em breve", disse Olmert em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira com seu colega da Noruega, Jens Stoltenberg. Abbas confirmou nesta quinta que no próximo domingo viajará para a Jordânia, a pedido do rei Abdullah II, para se reunir com dirigentes do grupo islâmico Hamas. O presidente da ANP indicou que essa reunião será a última oportunidade para alcançar um acordo com o movimento islâmico sobre a formação de um governo de união nacional, antes que se decida fixar uma data para a convocação de eleições presidenciais e legislativas antecipadas, em 2007. Abbas afirmou que "a porta está aberta à negociação para formar um governo de união", mas não se pode "esperar indefinidamente". E acrescentou que espera pôr fim às disputas internas entre seu movimento, o nacionalista Fatah, e o islâmico Hamas, para poder retomar a negociação com Olmert, para a libertação dos presos Palestinos. Um diplomata palestino disse que Abdullah II também convidou o líder do Hamas e primeiro-ministro da ANP, Ismail Haniyeh, mas ainda não há confirmação de sua viagem. O presidente da ANP disse que quer que Israel prometa liberar centenas de prisioneiros palestinos. Olmert já anunciou que não irá soltar prisioneiros até que militantes do Hamas soltem o soldado israelense capturado em junho. O primeiro ministro disse que se o soldado for solto, ele irá preparar uma generosa concessão para soltar palestinos.