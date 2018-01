Abbas expressa a ONU seu compromisso com acordo de paz O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, reiterou neste domingo ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o compromisso de continuar a trégua bilateral com Israel e sua esperança de poder alcançar um acordo de paz global. Os dois deram nesta manhã uma entrevista coletiva após uma reunião na sede da Presidência (Muqata), na cidade cisjordaniana de Ramala, a primeira desde que o representante da ONU assumiu o cargo, em janeiro. Abbas transmitiu a Ban sua esperança de se chegar a um acordo de paz no Oriente Médio durante seu mandato como secretário-geral das Nações Unidas. E reiterou o "compromisso estratégico" da ANP de conseguir uma paz com Israel, "segundo as resoluções da ONU e as iniciativas de paz árabes". O presidente da ANP afirmou que os palestinos continuam comprometidos com a trégua temporária firmada com Israel em novembro e em conseguir a libertação do soldado israelense Gilad Shalit como parte de um acordo para a troca de prisioneiros palestinos. "Seguimos comprometidos com todas as resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU", respondeu Ban em referência a uma pergunta sobre o direito do retorno dos refugiados palestinos. "Estou convencido de que Abbas está decidido e preparado para avançar no processo de paz regional", acrescentou. Ban deu as boas-vindas à formação do novo governo de união nacional palestino - integrado por ministros do Hamas e Fatah entre outros grupos políticos -, mas, em linha com a posição do Quarteto de Madri para o Oriente Médio - Estados Unidos, Rússia, União Européia e ONU -, disse que o gabinete será julgado por suas ações. Sobre o novo governo, Ban apontou que deve demonstrar que está disposto a atuar respeitando as demandas do Quarteto e da paz, e que só então se reunirá com os ministros que sejam do grupo islâmico Hamas, incluindo o primeiro-ministro Ismail Haniyeh. Depois de se reunir com Abbas, Ban colocou uma oferenda de flores no túmulo do histórico dirigente palestino Yasser Arafat. Em seguida, o máximo representante da ONU almoçou em um restaurante de Ramala com os ministros de Assuntos Exteriores, Ziad Abu Amr; de Finanças, Salam Fayyad; e de Informação, Mustafa Barghouti. Ainda neste domingo, Ban se reunirá com o chefe de Negociações da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erekat.