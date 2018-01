Abbas inicia viagem a Estrasburgo e Viena para obter apoios a ANP Sua primeira parada será em Estrasburgo, onde dará uma conferência no Parlamento Europeu, segundo fontes oficiais palestinas. Em 14 de março visitará Viena e se reunirá com o chanceler austríaco Wolfgang Schuessel, cujo país ostenta a Presidência rotativa da União Européia. O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP) empreendeu esta viagem européia a fim de analisar com os 25 os últimos eventos ocorridos nos territórios palestinos após o triunfo do grupo islâmico Hamas nas eleições legislativas de 25 de janeiro. Além disso, tentará convencer os países comunitários que não suspendam as ajudas aos palestinos apesar de o Hamas, considerado uma organização terrorista pela UE, liderar o próximo Governo na ANP. Em 27 de janeiro, os ministros de Assuntos Exteriores da UE aprovaram uma decisão adotada pela Comissão Européia para destinar 120 milhões de euros em ajudas de emergência ao Governo de palestino, que devia pagar os salários de seus mais de 140.000 funcionários e estava praticamente em quebra. No entanto, a UE suspendeu a continuação das ajudas ao Governo e a Presidência da ANP até que o Hamas reconheça Israel e renuncie à violência.