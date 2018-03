Abbas insiste na libertação de prisioneiros palestinos Durante a reunião de quatro horas com a conselheira de Segurança Nacional da Casa Branca, Condoleezza Rice, o primeiro-ministro palestino, Mahamud Abbas, insistiu hoje, em Jericó, em que sejam libertados os prisioneiros políticos palestinos detidos por Israel, uma retirada total do exército israelense dos territórios palestinos e o congelamento dos assentamentos judeus na região. "O encontro foi muito positivo", disse o ministro do gabinete palestino Yassser Abed Rabbo, para quem os funcionários americanos teriam "entendido" as demandas dos palestinos. Amanhã, domingo, Rice deverá reunir-se com o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, como parte de sua missão para implementar o chamado "roteiro" de paz - o plano de paz patrocinado pelos Estados Unidos, Nações Unidas, União Européia e Rússia. A reunião coincidiu com a adesão da Jihad Islâmica à trégua de três meses em sua luta contra a ocupação israelense. O anúncio da trégua foi feito em Gaza pelo líder do grupo extremista, Mohamed al-Hindi. "Aceitamos o cessar-fogo condicional de três meses", confirmou Al-Hindi em entrevista à Associated Press, referindo-se à decisão adotada no dia anterior pelo xeque Ahmed Yassin, fundador e guia espiritual do Hamas, principal movimento de oposição radical a Israel. Horas mais tarde, porém, o líder da Jihad Ramadan, Abdullah Shallah, baseado na Síria, disse que seu grupo não se desarmará sob a trégua, e destacou que para assegurar o acordo Israel deve parar os ataques seletivos sobre militantes da sua e de outras organizações extremistas palestinas. A adesão de outra organização guerrilheira, Brigada dos Mártires Al-Aqsa (braço armado do movimento Fatah, do líder Yasser Arafat), deve ocorrer amanhã no Cairo, com o anúncio conjunto da suspensão das hostilidades pelos três grupos extremistas palestinos. Alguns militantes desses grupos disseram, porém, que tal anúncio poderá ser adiado por um dia. Bombas - Duas bombas explodiram em Gaza danificando pelo menos um dos automóveis de um comboio diplomático dos EUA, informou um porta-voz da embaixada americana em Jerusalém, ressaltando que ninguém ficou ferido. Segundo fontes militares israelenses, o incidente não deverá influir na decisão de Israel de iniciar a retirada de suas forças da região norte da Faixa de Gaza já a partir de amanhã.