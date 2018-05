Abbas lança pedra fundamental de Embaixada do Estado Palestino no DF O presidente palestino, Mahmoud Abbas, inaugurou ontem em Brasília a pedra fundamental da primeira embaixada do Estado Palestino nas Américas. O terreno foi doado pelo governo brasileiro, que reconheceu o país no dia 3 de dezembro com os limites estabelecidos antes da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Desde então, Argentina, Bolívia, Equador e Uruguai fizeram o mesmo. "Agradecemos ao Brasil por seu apoio à construção de um Estado palestino. Esse favor nunca será esquecido", disse Abbas.