Abbas pede a Rice que pressione Israel para deter violência O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, pediu à secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, que pressione Israel para deter a escalada da violência nos territórios palestinos, informa neste sábado o jornal palestino Al Ayam. Abbas telefonou sexta-feira à tarde para Rice, para falar sobre a situação nos territórios palestinos após a escalada militar israelense, afirmou seu porta-voz, Nabil Abu Rudeina. Além disso, pediu "a intervenção dos EUA para conter as agressões israelenses". Abbas esteve ontem em Gaza, onde se reuniu com vários dirigentes das facções palestinas. Mas ainda não conversou com o primeiro-ministro, Ismail Haniye. Segundo o jornal, o diálogo "parece estagnado apesar do otimismo dos participantes".