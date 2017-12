Abbas retoma diálogo sobre Plano dos Prisioneiros O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, retoma nesta quarta-feira o diálogo nacional com as facções da resistência sobre o Plano dos Prisioneiros, mas já advertiu que, se não houver acordo, vai submeter a proposta de um referendo a ser realizado em 26 de julho. O diálogo vai durar uma semana, disseram fontes próximas ao presidente. Terça-feira, Abbas se reuniu pelo terceiro dia consecutivo com o primeiro-ministro Ismail Haniye, do Hamas, a fim de superar, entre outras divergências, a do Plano dos Prisioneiros. Se Haniye e o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) aceitarem o plano, estarão reconhecendo indiretamente o Estado de Israel, o que contradiz a ideologia da organização. Caso Abbas convoque o referendo de julho, todas as pesquisas prevêem uma grande vitória. Plano A proposta, elaborada por prisioneiros do movimento nacionalista Fatah, estabelece um Estado palestino junto ao de Israel. Haniye bem como outras facções da resistência se opõem ao plebiscito. O plano também exige a libertação de 8.500 palestinos detidos em prisões israelenses. Mas os prisioneiros do Hamas retiraram seu apoio, aparentemente por pressão de seu líder político, Khaled Mashaal, no exílio sírio. O diálogo entre as 13 facções será retomado após o ataque da Força Aérea israelense no qual morreram oito civis, entre eles um pai e seu filho, além de outro menor.