Abbas retoma nesta segunda-feira seus contatos com o Hamas O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, retomará nesta segunda-feira seus contatos com o Movimento Islâmico (Hamas) a fim de reconsiderar a criação de um Governo de unidade, informaram neste domingo fontes palestinas. As fontes não especificaram se o primeiro-ministro Ismail Haniyeh, do Hamas, participará das novas conversas com o presidente. Abbas acusou neste sábado, no Egito, os fundamentalistas palestinos de regredir a negociação para constituir um gabinete de unidade entre ambas as organizações. O presidente da ANP disse no Cairo que o Hamas voltou atrás em um compromisso assumido há menos de duas semanas, quando foi anunciado que o Governo de unidade seria formado "em 48 horas", pois Haniyeh, que seguirá sendo o primeiro-ministro, afirmou em Gaza que não aceitará estar à frente de um Governo que reconheça a legitimidade de Israel.