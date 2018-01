Abbas reúne-se com líder trabalhista de Israel O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, reuniu-se nesta quinta-feira com o líder do Partido Trabalhista de Israel, Amir Peretz, num encontro visto como um impulso para o político de oposição nas semanas que antecedem as eleições gerais israelenses de 28 de março. Nas pesquisas de opinião, o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, está bem atrás do centrista Kadima, do primeiro-ministro interino de Israel, Ehud Olmert. Visto como forte em assuntos econômicos, mas inexperiente em diplomacia, Peretz reuniu-se nos últimos dias com o presidente do Egito, Hosni Mubarak, e com o rei Mohammed VI do Marrocos, aproveitando as ocasiões para tentar criar uma imagem de estadista. Após a reunião desta quinta-feira com Abbas, Peretz afirmou ser importante fortalecer as relações com o presidente da ANP, ligado à moderada Fatah, para enfraquecer os extremistas. Numa conversa com jornalistas, Peretz disse que Israel não cooperará com um governo do Hamas que não reconheça o direito de existência do Estado judeu. O presidente da ANP, por sua vez, reiterou sua oposição à violência. Enquanto Peretz busca aproximar-se de Abbas, o governo interino de Olmert tem procurado se distanciar do líder palestino desde a vitória do grupo islâmico radical Hamas nas eleições gerais de janeiro. No fim de fevereiro, Abbas convidou o Hamas a formar o novo governo, conforme exigem as leis palestinas, mas ainda mantém poderes consideráveis como presidente da ANP.