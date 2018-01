Abbas reúne-se com lideranças do Hamas O primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, também chamado de Abu Mazen, se encontrou nesta quinta-feira com líderes do grupo militante Hamas na Faixa de Gaza. A reunião, primeira entre o primeiro-ministro e o Hamas, acontece em um período em que as lideranças palestinas sofrem grande pressão para desarmar os grupos militantes. A expectativa é de que o primeiro-ministro palestino peça que o grupo aceite realizar um trégua com Israel. Abu Mazen disse ser a favor do diálogo como forma de impedir os militantes de fazer novos ataques contra Israel. Houve cinco ataques suicidas contra Israel na última semana. Dois guardas foram mortos no ataque mais recente, na segunda-feira. Os grupos militantes Jihad Islâmica e Brigada dos Mártires de Al-Aqsa disseram terem sido os autores do ataque, que ocorreu em um shopping center na cidade de Afula, no norte de Israel. O fim da violência é uma das condições para que o novo plano de paz, apresentado pelos Estados Unidos, seja implementado. O plano propõe a criação de um Estado palestino em 2005. Na quarta-feira, Abu Mazen adiou uma visita ao norte da Faixa de Gaza após tanques israelenses terem se posicionado na região. Mazen pretendia visitar a cidade de Beit Hanoun, onde o Exército de Israel vem operando desde a semana passada com o objetivo de impedir que militantes palestinos lancem foguetes contra cidades israelenses na vizinhança. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.