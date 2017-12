Abbas se reunirá com Rice na quarta-feira em Amã O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, deve se reunir na quarta-feira com a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, segundo a edição desta terça-feira do jornal palestino Al Ayam. De acordo com o jornal de Ramala, a reunião está prevista para ocorrer durante a visita que Rice realizará a Amã, junto com o presidente americano, George W. Bush, para analisar a situação na região. Abbas e Rice tratarão do cessar-fogo declarado no domingo por palestinos e israelenses e da criação de um novo governo palestino de união nacional. O Al Ayam assinala que não se prevê uma reunião entre Bush e Abbas, que partirá amanhã para a Jordânia e voltará no mesmo dia. Por outra parte, o presidente palestino não participará da reunião que acontecerá na sexta-feira e no sábado entre Rice e vários ministros de Exteriores árabes, na qual, no entanto, haverá uma delegação palestina. O jornal Al Quds assinala, citando fontes ministeriais jordanianas, que estão sendo feito esforços do mais alto nível, envolvendo o rei Abdullah II, para organizar uma reunião entre Abbas, Bush e o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki.