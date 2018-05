Abbas vai à Turquia para discutir processo de paz O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, chegou à Turquia hoje para uma visita de dois dias, nos quais discutirá os complicados esforços para um final dos conflitos no Oriente Médio, informou a agência de notícias Anatólia. Abbas deverá ter uma reunião com o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, antes de conversar na segunda-feira com o presidente turco Abdullah Gul, disseram funcionários do governo turco.