Abbas viaja ao Brasil para inaugurar construção da embaixada palestina O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, vem ao Brasil para inaugurar as obras da embaixada palestina em Brasília. A cerimônia deve ocorrer amanhã, menos de um mês depois de o Brasil ter anunciado o reconhecimento do Estado palestino com base nas fronteiras anteriores a 1967, quando ocorreu a Guerra dos Seis Dias e Israel anexou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza. No sábado, Abbas comparecerá à posse da nova presidente do Brasil, Dilma Rousseff.