Abdeslam é acusado de tentativa de assassinato em tiroteio na Bélgica

BRUXELAS - Salah Abdeslam, o suposto mentor dos atentados de 13 de novembro em Paris - que deixaram 130 mortos e mais de 300 feridos -, foi acusado de tentativa de assassinato após um tiroteio ocorrido no dia 15 de março em Bruxelas, anunciou seu advogado, Sven Mary, e confirmou a Promotoria federal em comunicado. Segundo o Ministério Público belga, Abdeslam "foi acusado por tentativa de assassinato".

A acusação contra Abdeslam está ligada à investigação sobre o tiroteio ocorrido no distrito de Forest, em Bruxelas, em 15 de março, quando uma operação antiterrorista vinculada com os atentados de Paris acabou em tiros no qual um suspeito morreu, vários policiais ficaram feridos e outros dois suspeitos conseguiram fugir.

Abdeslam, de 26 anos, já havia sido acusado em 19 de março por sua provável participação nos atentados de Paris, um dia após sua detenção em Bruxelas. Já constavam contra ele também acusações de "assassinatos terroristas e participação nas atividades de um grupo terrorista" em relação com os atentados de Paris.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Detido na prisão de Beveren, ao norte da Bélgica, Abdeslam é alvo de uma ordem de detenção europeia, a pedido da Justiça francesa, que se traduzirá previsivelmente em sua transferência, em breve, para a França. / EFE