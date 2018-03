Abe nega seu envolvimento e de sua esposa em caso de corrupção

TÓQUIO - O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, negou, nesta quarta-feira, 14, seu envolvimento e da sua esposa, Akie, em um caso de corrupção sobre a venda vantajosa de um terreno estatal, que levantou uma onda de pedidos de renúncia entre a população e opositores.

"Nem eu, minha esposa ou algum membro do meu gabinete estivemos envolvidos na venda", disse Abe, durante uma sessão parlamentar quando questionado sobre o suposto tratamento de graça recebido por uma instituição ultraconservadora no momento de comprar um terreno para a construção de uma creche.

Com o escândalo, centenas de pessoas vêm se reunindo diariamente em frente a residência oficial, pedindo sua renúncia.

Durante seu discurso hoje, Abe também negou estar envolvido na manipulação de alguns documentos do Ministério das Finanças relacionadas com o caso, onde acredite-se que foram alterados para encobrir o caso e cuja a falsidade foi reconhecida na última segunda-feira pelo titular do Ministério e vice-primeiro-ministro japonês, Taro Aso.

+++ Dossiê aponta falsificação de documentos em caso que envolve Shinzo Abe

De acordo a uma investigação interna do Ministério, entre os dados que foram eliminados constavam o nome da esposa de Abe, Akie e seu apoio ao projeto.

Além disso, outras referências foram excluídas, que indicavam a ligação do primeiro-ministro e o ministro das Finanças com o responsável da creche que comprou o terreno por um valor muito abaixo do mercado.

O escândalo é protagonizado por Moritomo Gakuen, uma polêmica instituição educacional que promovia idéias ultranacionalistas, que em 2016 adquiriu um terreno de propriedade estatal em Osaka, por um preço aproximadamente dez vezes mais barato do que seu valor de mercado, da qual Akie seria presidente de honra.

A conexão da esposa do primeiro-ministro com a escola foi interrompida em fevereiro do ano passado, um caso que balançou momentaneamente a popularidade de Abe, mas que tinha permanecido em segundo plano até a revelação da manipulação do documentos no início deste mês.

Abe, quem sempre negou sua envolvimento, prometeu então renunciar como primeiro-ministro e como deputado se for comprovada sua cumplicidade ou da esposa nos supostos favores das autoridades para a instituição educacional. /EFE