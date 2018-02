Absolvição de Mubarak gera protestos no Egito Cerca de 2 mil pessoas se concentram nos arredores da praça Tahrir, na capital egípcia, para protestar contra a absolvição do ex-ditador Hosni Mubarak das acusações de participação na morte de manifestantes no levante popular de 2011. A chamada "Primavera Árabe" provocou a deposição de Mubarak, que se encontrava no poder há três décadas.