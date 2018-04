Abstenção é baixa mesmo com frio e chuva de granizo

Uma chuva de granizo pegou de surpresa os eleitores da sessão eleitoral de Petah Tikva, no subúrbio de Tel-Aviv, na tarde de ontem. Agasalhados e com guarda-chuvas nas mãos, 15 pessoas esperavam o tempo melhorar para voltar para casa. Outro grupo, que estava a caminho da sessão, montada numa escola, conseguiu abrigo sob um toldo do outro lado da rua. Assim que o céu abriu, porém, a movimentação aumentou, não só em Petah Tikva como em todo o país, contrariando as expectativas de que o clima poderia fazer os eleitores desistirem de ir às urnas. O comerciante Yehezkel Farj, de 53 anos, mal podia conter seu entusiasmo. "Só Bibi vai melhorar as coisas por aqui", afirmou, referindo-se ao candidato do partido conservador Likud, o ex-premiê Binyamin "Bibi" Netanyahu. "Sempre gostei dele, mesmo quando estava por baixo. As suas reformas econômicas foram fundamentais." Como titular do Ministério das Finanças, entre 2003 e 2005, Netanyahu reformou o setor bancário, recalculou as aposentadorias e reviu os subsídios para famílias pobres, mães solteiras e desempregados. As medidas, impopulares na época, parecem não afetar muito seus níveis de aprovação quatro anos depois. "Bibi também saberá lidar com nossos inimigos", completou Farj. A aposentada Mimi Nissana, de 78 anos, ficou em dúvida sobre em quem votar até o último momento. Só sabia que não queria votar em Bibi. "Ele teve sua chance e falhou", disse ao Estado. Mimi acabou votando na chanceler Tzipi Livni, do governista Kadima. "Quem sabe ela se revela uma boa líder, melhor do que Golda (Meir, premiê entre 1969 e 1974)", afirmou. "Tzipi é mais tolerante na política internacional sem deixar de zelar pela segurança nacional." Segurança também foi uma questão que influenciou bastante a decisão de três jovens de 18 anos, animados com a possibilidade de votar pela primeira vez. Religiosos, os amigos Haim Nadav, Ziv Levi e Dror Golan não tinham dúvidas quanto a quem escolher: o partido ultranacionalista "União Nacional", que defende a anexação da Cisjordânia a Israel. "O ideal seria que Bibi vencesse e fizesse coalizão com o União Nacional. Precisamos de um país forte e que saiba lidar com Hamas, Hezbollah e Irã", opinou Dror. SISTEMA DE VOTAÇÃO Em Israel, a votação não é eletrônica. Em cada uma das 9.263 urnas espalhadas pelo país, papeletas com letras simbolizando os 33 partidos estão a disposição do eleitor, que escolhe uma e a coloca no envelope depositado na urna. O fato de os eleitores não terem ficado em casa ontem não só surpreendeu os pesquisadores e analistas, mas também agradou os comerciantes de shopping centers em todo o país. O feriado eleitoral levou milhares de consumidores às compras, aumentando em 250% a movimentação no comércio.