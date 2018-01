Abstenção nos EUA é pouco menor que em 1998 As apertadas disputas eleitorais em vários Estados aparentemente atraíram um número maior de eleitores que as votações anteriores de metade de mandato. Curtis Gans, diretor do Comitê para o Estudo do Eleitorado Americano, estimou hoje que 77 milhões de eleitores compareceram às urnas na terça-feira, mais de 39% do eleitorado. Nas eleições de 1998, o comparecimento foi de 37,6%, o mais baixo desde 1942. O comparecimento neste ano foi alto em 28 Estados e baixo em outros 22 e no Distrito de Colúmbia. Gans atribuiu o alto comparecimento às disputas apertadas e aos esforços de mobilização dos partidos. Em alguns casos, a popularidade do presidente George W. Bush e sua campanha em vários Estados pode ter sido um fator de estímulo, disse Gans. "Os republicanos nacionalizaram sua campanha e os democratas, não", disse.