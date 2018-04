Abuso policial é 'problema crônico' no Brasil, diz ONG O relatório de 2011 da organização não governamental Human Rights Watch (HRW) critica o Brasil por não apoiar muitas iniciativas de direitos humanos no exterior. No documento, divulgado hoje, é lembrado que essa postura brasileira ocorre apesar de, no passado, o País ter se beneficiado da "solidariedade internacional" na luta contra o fim da ditadura. O relatório afirma ainda que os abusos policias são um "problema crônico" no País.