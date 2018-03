Acaba o golpe na Venezuela: Cabello assume o poder O vice-presidente venezuelano do governo chavista, Diosdado Cabello, anunciou oficialmente que assumiu a presidência até o regresso do mandatário Hugo Chávez, e pediu ao povo para "manter a calma". "Faço um chamado ao povo, faço um chamado às Forças Armadas deste nobre povo, que reconheçam a institucionalidade como fundamento principal das leis. Nós não estamos chamando à violência, ao contrário, queremos evitar um derramamento de sangue maior", disse Cabello, segundo fontes locais. Cabello anunciou que "o presidente da República vai retornar ao poder, porque assim está estabelecido. O que ocorreu no dia 11 foi um golpe de Estado". O presidente da Assembléia Nacional, Wiliam Lara, tomou o juramento de rigor de Cabello, terceiro presidente em 24 horas na Venezuela. Cabello foi empossado às 9.57 (horário local) deste sábado. Depois da recuperação do Palácio Miraflores pelos seguidores de Chávez e o anuncio da detenção do presidente de fato Pedro Carmona, Cabello se tornou presidente provisório. Nas próximas horas, segundo fontes, Chávez regressaria a Caracas para reassumir o governo, de que derrubado na madrugada desta sexta-feira. Grandes Acontecimentos Internacionais ESPECIAL VENEZUELA