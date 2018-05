Acaba sequestro de 20 crianças em creche na França

Policiais retiram crianças da creche em Besançon. Foto: AP

PARIS - A polícia de elite francesa libertou as últimas cinco crianças e uma professora que estavam sendo mantidas reféns por um jovem de 17 anos armado com duas espadas na cidade de Besançon, no leste do país. O sequestrador foi preso.

O jovem invadiu a escola no começo da manhã desta segunda-feira, 13, e fez 20 crianças reféns. O Grupo de Intervenção da Polícia Nacional (GIPN) foi enviado para o local e conseguiu contatar o jovem, que estaria sofrendo de depressão, por telefone.

Após negociações com a polícia, ele libertou 15 dos reféns. Por volta das 10h, a unidade de elite entrou na escola e libertou as últimas cinco crianças, além de uma professora.

O restante dos menores já havia sido retirado da área. Os familiares recebiam assistência psicológica e médica, disse o assistente do prefeito Jean-Marc Magda à emissora BFM-TV.

A escola fica no oeste de Besançon, em um bairro com uma grande população de imigrantes.

Com Efe e AP