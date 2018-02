Academia de Cinema anuncia indicados ao Oscar 2010 A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou hoje os dez indicados para o prêmio de melhor filme do Oscar 2010. Os indicados são: "Avatar", "O Lado Cego", "Distrito 9", "Uma Educação", "Guerra ao Terror", "Bastardos Inglórios", "Preciosa", "Um Homem Sério", "Up - Altas Aventuras" e "Amor Sem Escalas". A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 7 de março no Kodak Theatre, em Los Angeles, e será apresentada por Steve Martin e Alec Baldwin.