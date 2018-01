Academia recomenda o fim do termômetro de mercúrio A Academia Norte-Americana de Pediatria recomendou aos médicos e pais que parem de utilizar os termômetros de mercúrio, antes um item de primeira necessidade. Alternativas como termômetros digitais estão disponíveis no mercado. Se os termômetros de mercúrio quebram, os vapores podem ser absorvidos pelo corpo. Além disso, o calor e uso equivocado dos termômetros podem fazer com que o mercúrio se espalhe. A exposição por longo tempo ao mercúrio pode causar danos neurológicos às crianças.