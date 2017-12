Acampamento da infantaria dos EUA é atacado no Iraque Homens armados dispararam dois rojões contra uma base da infantaria da marinha norte-americana próximo à cidade de Faluja, no Iraque. O ataque contra o acampamento Mercúrio - base do 1.º Batalhão do 5.º Regimento da Infantaria, que patrulha os suburbios e o território a leste de Faluja - ocorreu na noite deste domingo. Fontes militares disseram que não houve danos ou vítimas.