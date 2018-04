Ação contra gripe A desagrada setor turístico argentino A Argentina estuda antecipar as férias escolares de inverno para diminuir os riscos de contágios da gripe suína, rebatizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de influenza A (H1N1). De acordo com o vice-ministro de Saúde, Máximo Diosque, a intenção dos técnicos dos Ministérios da Educação e da Saúde é fazer com que o recesso coincida com o período de maior pico da gripe A H1N1.