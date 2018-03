Ação da Otan no Afeganistão deixa de 50 a 70 mortos Uma ofensiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na província afegã de Khost (sudeste do país) matou ontem entre 50 e 70 insurgentes do Taleban, segundo autoridades regionais. Dois militares da Otan também morreram. Os ataques aéreos começaram durante a manhã e foram organizados para rechaçar uma ofensiva de insurgentes no distrito de Spera, perto da fronteira com o Paquistão, disse o governador de Khost, Arsala Jamal. A violência no país aumentou nos dois últimos anos, depois que o Taleban se reagrupou e insurgiu-se contra o governo do presidente Hamid Karzai.