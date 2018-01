Ação de homem-bomba no norte da Síria deixa ao menos 10 mortos e vários feridos

BEIRUTE - Pelo menos 10 pessoas morreram e diversas ficaram feridas após um homem-bomba se explodir em uma vila no norte da Síria nesta terça-feira, 11, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). A explosão ocorreu em Al-Mashi, que fica próximo à cidade de Manbij.

Segundo ativistas, atentado foi cometido por um membro do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

O Observatório afirmou que os mortos e feridos somam um total de 30 pessoas, embora, por enquanto, só foram capazes de confirmar a morte de 10.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As vítimas são, em sua maioria, membros da família do parlamentar sírio Diab al Mashi, que estava visitando sua cidade natal. Ele é um dos mais antigos do Parlamento sírio, onde ocupa uma cadeira há 55 anos. Até o momento, não foi confirmado se o político está entre os mortos no ataque.

Em agosto, forças apoiadas pelos EUA capturaram Manbij e seus arredores dos extremistas. / REUTERS e EFE