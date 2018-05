Ação de Rove prejudicou imagem de Bush

Os conselhos de Karl Rove ajudaram George W. Bush a tornar-se um dos piores presidentes da história. Na campanha de 2000, Rove dizia que Bush era um novo William McKinley, cuja vitória na eleição de 1896 foi o prenúncio de uma era de domínio republicano que durou até o triunfo de Franklin Roosevelt, nos anos 30. Não é necessário dizer que o cérebro por trás dessa mudança de paradigma foi o próprio Rove, gênio que fundou uma nova era em que os EUA aderiram ao conservadorismo. Rove, que anunciou sua renúncia na segunda-feira, deixa dois outros legados: incompetência e má-fé. Em primeiro lugar, Rove e Bush não venceram a eleição presidencial de 2000. Al Gore ganhou por 500 mil votos. Contudo, Bush venceu na Suprema Corte. Os americanos tiveram de aceitar o veredicto e seguir em frente. Mas nada muda o fato de Bush ter vencido por cinco votos, dados pelos juízes. Bush seguiu sem sobressaltos até o furacão Katrina. O papel específico de Rove nesse desastre ainda é um mistério. Enquanto cidadãos morriam em New Orleans, o presidente estava no Arizona, brincando com uma platéia de pessoas da terceira idade. Em resumo, Rove freqüentemente deu ao seu presidente conselhos terríveis. E, apesar de o Iraque ser a principal razão do colapso de Bush e de ter sido um projeto de Dick Cheney e Donald Rumsfeld, Rove fez sua parte para assegurar que o presidente deixe Washington como um dos piores da história. No campo da má-fé, as evidências são inúmeras. Quando Rove concorreu à presidência do centro acadêmico conhecido como College Republicans, realizou seminários para ensinar técnicas aos funcionários que trabalhavam na campanha, tais como revirar latas de lixo dos oponentes e atacar o patriotismo das pessoas contrárias às iniciativas adotadas por Bush após o 11 de Setembro. O resultado final? O índice de aprovação do seu presidente está em 31% e ele passará para a história como um fracasso. Na opinião de muitos americanos, o país vai mal, como há um bom tempo não se via. O Oriente Médio é um barril de pólvora. O terrorismo está em ascensão. No entanto, há um lado positivo. Rove pode, de fato, ter colaborado para um realinhamento político, mas não aquele que ele tinha em mente.