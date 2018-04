Ação de soldados iraquianos e americanos mata 2 líderes da Al-Qaeda Dois líderes da Al-Qaeda - Abu Hamza al-Muhajir e Abu Omar al-Baghdadi - foram mortos em um bombardeio no domingo perto da cidade de Tikrit, no centro do Iraque. Joe Biden, vice-presidente dos EUA, disse que a operação foi um "golpe devastador" contra a organização radical islâmica.