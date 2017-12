Ação israelense em Ramalah deixa 5 vítimas Tropas israelenses apoiadas por tanques invadiram, na noite desta sexta-feira, a cidade palestina de Ramalah, na Cisjordânia. As forças palestinas resistiram à invasão. Durante os combates, três soldados palestinos das forças de segurança ficaram feridos. Do lado israelense, dois militares foram feridos. Pouco antes, dois palestinos foram mortos a tiros confrontos com soldados israelenses na Faixa de Gaza. Segundo o jornal italiano La Repubblica, o incidente ocorreu nas cercanias da localidade de Khan Yunes, no sul da região. Desde os atentados de terça-feira nos Estados Unidos, o Exército israelense já operou incursões no território palestino nas localidades de Jenin, Jericó e agora Ramalah.