Ação mata 130 taleban no Paquistão Usando helicópteros artilhados, o Exército paquistanês matou cerca de 130 militantes do Taleban em dois dias de ataques na cidade de Bannu, no centro-sul do Paquistão. Islamabad disse que lançou a ofensiva após 800 rebeldes, vindos do Waziristão (na fronteira com o Afeganistão), se infiltrarem na região. Desde abril, as forças paquistanesas vêm atacando o Taleban no Vale do Swat, numa operação que o governo afirma estar quase no fim. O Waziristão, reduto do Taleban e da Al-Qaeda, pode ser o próximo alvo do Exército. A decisão de Islamabad de enviar tropas para o Swat teve forte apoio da opinião pública. Mas uma crise humana, de 2,5 milhões de refugiados da região, vem minando esse suporte. E a situação pode se agravar ainda mais, já que ontem nove agências humanitárias anunciaram que reduzirão a ajuda na região se não houver mais doações. A ONU pediu US$ 543 milhões, mas recebeu apenas US$ 138 milhões até agora.