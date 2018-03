Ação militar continua pelo menos até chegada de Powell, diz ministro "Não conseguiríamos terminar o trabalho que começamos", afirmou o ministro das Finanças de Israel, Silvan Shalom, do Partido Likud, comentando o pedido do presidente George W. Bush para suspenderem as hostilidades nos territórios. Entrevistado pela televisão israelense, Shalom acrescentou que Israel continuará com suas operações antiterrorismo nos territórios pelo menos até a chegada do secretário de Estado Colin Powell à região.