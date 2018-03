Ação militar deixa pelo menos 42 rebeldes mortos Uma ação militar matou pelo menos 42 rebeldes talibans no sul do Afeganistão, informou neste domingo um oficial da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Os rebeldes haviam atacado, na tarde de sábado, uma base afegã na cidade de Lashkar Gah, capital da província de Helmand. "Nos preparamos um ataque aéreo no qual 42 membros da força inimiga foram mortos", disse o oficial, que pediu anonimato. Já o porta-voz do governo de Helmand, Daud Ahmadi, afirmou que o número de talibans mortos no ataque chega a 64.