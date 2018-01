Ação paquistanesa na fronteira causa fuga de moradores Moradores assustados fugiram nesta quarta-feira de uma remota comunidade tribal apenas um dia depois de soldados paramilitares paquistaneses terem iniciado uma sangrenta repressão a fugitivos do Taleban e da Al-Qaeda supostamente escondidos perto da fronteira com o Afeganistão que resultou na morte de 39 pessoas. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, moradores revoltados incendiaram oito caminhões do Exército - alguns deles repletos de munições -, assim como outros cinco veículos e duas armas de artilharia, revelaram moradores e um agente secreto sob condição de anonimato. Os alto-falantes de uma mesquita divulgaram um alerta das autoridades para que os moradores deixassem a aldeia sitiada de Kaloosha devido ao prosseguimento da violência. Muitos pareciam estar atendendo ao pedido. Um morador que deixou Kaloosha na manhã de hoje contou que centenas de pessoas de cerca de 60 famílias começaram a deixar a aldeia de cerca de 6.000 habitantes já na noite de ontem. "As pessoas estão assustadas. As pessoas estão com medo", disse Eid Gul depois de chegar a Wana, capital da província de Warizistão do Sul, a dez quilômetros de Kaloosha. Acredita-se que a região semi-autônoma, que há séculos resiste a ocupações externas, estaria servindo de abrigo ao milionário saudita Osama bin Laden, líder da rede extremista Al-Qaeda. Pelo menos 15 soldados paramilitares e 24 suspeitos - inclusive alguns supostos membros da Al-Qaeda - morreram na ofensiva militar de ontem contra um complexo fortificado de Kaloosha, disse o general Shaukat Khan a The Associated Press. De acordo com ele, diversos soldados morreram durante a noite devido aos ferimentos sofridos em combate. A fonte ligada ao serviço secreto colocou o número de suspeitos mortos próximo de 30. Sultan comentou ainda que pelo menos 18 membros de uma tribo local foram detidos pelas autoridades federais paquistanesas. Durante uma breve visita ao Afeganistão, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, elogiou a ação militar paquistanesa durante uma entrevista coletiva ao lado do presidente afegão, Hamid Karzai. Powell deverá seguir viagem ainda hoje para uma visita oficial ao Paquistão.