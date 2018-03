Ação policial contra o terror deixa um morto na Inglaterra Um policial morreu e outros quatro ficaram feridos hoje durante uma batida policial antiterrorista em Manchester, no norte da Inglaterra. A polícia da Grande Manchester disse que uma equipe de policiais e funcionários da imigração se dirigiram para um endereço no norte da cidade para prender um homem, seguindo as normas estabelecidas pela Lei do Terrorismo, quando foram atacados. Um policial morreu depois de receber um ferimento à faca no queixo. Três tiveram ferimentos leves e um ficou seriamente machucado. A força policial disse que a batida era parte de uma operação em curso, realizada em conjunto com a Divisão de Antiterrorismo dos Serviços da Polícia Metropolitana em Londres, mas não forneceu maiores detalhes.