Ação russa na Síria abate, mas não derrota oposição

Uma semana depois de entrar com estardalhaço na guerra síria, lançando no dia 30 uma série de ataques aéreos contra as forças que lutam contra o presidente Bashar Assad, a Rússia ampliou seu envolvimento. No dia 7, mísseis de cruzeiro, disparados de navios russos no Mar Cáspio, a centenas de quilômetros da Síria, atingiram as forças de oposição ao regime.

A Rússia diz que tanto os mísseis, como os ataques aéreos fazem parte de uma campanha contra o “terrorismo”, muito embora tenham sido quase exclusivamente dirigidos não contra o Estado Islâmico (EI), mas contra grupos oposicionistas - incluindo alguns apoiados pelos Estados Unidos -, que controlam áreas mais próximas do território ainda sob o domínio de Assad.

Na última semana, apoiando ofensivas terrestres conduzidas pelo regime sírio, os aviões russos fizeram repetidos ataques aos grupos rebeldes que controlam a província de Idlib, no noroeste do país, e bolsões em torno da cidade de Homs, em alguns casos com uso indiscriminado de bombas de fragmentação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Disputa. Os rebeldes consideram a intervenção russa uma segunda “ocupação”, que se acrescenta à já conduzida pelo Irã, outro aliado importante de Assad, diz Abu Amin, da pequena milícia Thuwar al-Sham. Não dá para saber se isso é prenúncio de problemas sérios para a oposição armada. Tudo depende de dois fatores ainda incógnitos: quais são as intenções dos aliados de Assad, Irã e Rússia, e qual será a reação dos países que apoiam a oposição, em especial, Estados Unidos, Arábia Saudita, Catar e Turquia.

Por si só, os ataques aéreos russos não vão derrotar as forças rebeldes, que, segundo o instituto de pesquisas Centro Carter, são formadas por nada menos do que 7 mil diferentes grupos. As bombas farão com que um número maior de sírios deixe o país, mas não serão suficientes para que Assad e seus aliados recuperem e conservem território. Antes da intervenção russa, a oposição nunca estivera em situação tão boa.

Nos últimos meses, as mais diversas facções rebeldes (com exceção do EI) - desde grupos que não são movidos por nenhuma ideologia até a Frente al-Nusra, que é o braço da Al-Qaeda na Síria - haviam conseguido superar as divergências e coordenar suas ações militares. Em março, o Jaysh al-Fatah (Exército da Conquista), uma coalizão de grupos rebeldes do norte do país, que inclui a Frente Al-Nusra e o salafista Ahrar al-Sham, havia tomado a cidade de Idlib. Ao sul de Damasco, a Frente do Sul, apoiada por Jordânia e EUA, é cada vez mais poderosa.

Escalada. As dificuldades dos rebeldes serão muito maiores se a Rússia enviar tropas para a Síria. Na segunda-feira, o presidente da comissão parlamentar de Defesa da Rússia disse que “voluntários” russos que há não muito tempo lutavam no leste da Ucrânia talvez dessem as caras na Síria; posteriormente, o próprio parlamentar e o Kremlin desmentiram a notícia.

Mesmo sem a presença dos russos em terra, no entanto, circulam informações de que o Irã estaria despachando mais milícias xiitas para a Síria, sob a liderança de seus próprios comandantes. Há bastante tempo, o Hezbollah, grupo libanês apoiado pelos iranianos, luta ao lado das tropas de Assad. O mesmo fazem outras milícias xiitas. Uma grande ofensiva terrestre, com apoio aéreo russo, parece cada vez mais provável - e é possível que já esteja até em andamento.

Os grupos rebeldes pedem insistentemente aos países que os apoiam o envio de armas melhores e em maior quantidade. “A mensagem que os russos mandaram é enfática: eles querem que o regime vença. Isso deve forçar o outro lado a ampliar sua participação no conflito”, diz Peter Harling, do centro de estudos e pesquisas International Crisis Group.

Decepção. Até agora, porém, os aliados das forças de oposição não se manifestaram. A decisão está essencialmente nas mãos de Arábia Saudita, Catar e Turquia, já que os EUA perderam muita de sua influência no conflito. Embora a CIA tenha treinado e armado alguns rebeldes, ao custo de US$ 500 milhões, o programa foi um fiasco retumbante. Só quatro ou cinco dos homens treinados estão atualmente na Síria, participando de combates - número que mal dá para encher uma caminhonete.

Há informações de que, depois da intervenção dos russos, Barack Obama teria autorizado o Pentágono a distribuir mais munição e algumas armas aos 30 mil soldados que o presidente americano espera ver avançando sobre Raqqa, capital do EI na Síria.

Mas os aliados dos americanos não contam muito com isso. Já se desencorajaram com a resposta tímida de Obama aos bombardeios russos. O fato de que 25 mil homens das tropas que os americanos propõem sejam curdos, e só 5 mil árabes, não é um sinal promissor para as perspectivas de retomar o território sunita na Síria. A falta de uma participação sunita convincente alimenta a instabilidade, tanto na Síria como no Iraque, e empurra mais sunitas para os braços do EI.

Tentativas. Faz tempo que os países do Golfo querem colocar baterias de mísseis antiaéreos nas mãos da oposição a Assad, mas são contidos por Obama. Recentemente, porém, andaram se mostrando menos subservientes: foi o aumento do apoio aos rebeldes, a despeito das objeções dos americanos, que em grande medida viabilizou a conquista de Idlib.

É provável, portanto, que a Síria esteja ingressando em mais um período de intensificação do conflito que já dura quase cinco anos. Na segunda-feira, a Turquia denunciou a segunda violação de seu espaço aéreo por um avião russo em três dias.

Muitas autoridades iraquianas disseram que veriam com bons olhos uma intervenção da Rússia contra o EI no país, levantando o fantasma de uma campanha russa em ainda maior escala. Os sírios, em particular a oposição armada, estão mais uma vez à mercê dos caprichos dos estrangeiros. / TRADUÇÃO DE ALEXANDRE HUBNER

© 2015 THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED. DIREITOS RESERVADOS. PUBLICADO SOB LICENÇA. O TEXTO ORIGINAL EM INGLÊS ESTÁ EM WWW.ECONOMIST.COM.