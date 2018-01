Ação unilateral dos EUA desgasta a ONU, diz FHC O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, avaliou que a política internacional unilateralista implementada pelo governo norte-americano do presidente George W. Bush na guerra promovida contra o Iraque, desgasta a Organização das Nações Unidas (ONU) e a idéia de uma comunidade internacional compactuada. "Como se limita o uso da força? Pela ação do mais forte? Estamos a um risco de regressão para a prevalência do mais forte, eu diria até um estado darwiniano", avaliou ao proferir palestra no "6º Seminário Perspectivas da Economia Brasileira - 2003". "É uma volta para trás de tudo o que foi construído após a 2ª Guerra Mundial e o período de guerra fria", complementou. FHC lembrou ainda que a ação militar implementada no Iraque, retoma posicionamentos em questões internacionais de forma unilateral adotada no início do governo Bush, como a recusa em assinar o protocolo de Kyoto e em aceitar o estatuto do Tribunal Internacional de Haia. "São decisões que interferem no direito internacional e estão baseadas em questões morais, e as motivações morais dão margem para o arbítrio. E quem julga o que é o bem e o mal? Só Deus é quem sabe", analisou. Por isso, segundo o ex-presidente, o posicionamento norte-americano adota uma percepção de valores que desencadeia no fundamentalismo. "A democracia é um bem e eu o pratico, e por isso, vou implementar em todos os lugares. Mas aí, se deixa de respeitar a diferenciação e o outro", comentou. Ele ressalvou, porém, que após o ataque de 11 de setembro de 2001, o governo Bush articulou uma ação mundial contra o terrorismo e obteve apoio da ONU e da Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para atacar o Afeganistão. "O caso do Iraque é totalmente diferente. É difícil entender porque isso ocorreu dessa forma agora, já que são as mesmas pessoas no governo", ponderou, ressalvando que sob essa ordem, qualquer país poderá adotar iniciativa semelhante. "Hoje foram os Estados Unidos, amanhã poderá ser a China ou outro qualquer." Guerra prejudica rediscussão da ordem internacional Fernando Henrique Cardoso avalia que a rediscussão da ordem internacional, incluídas instituições como FMI e a Organização Muncial do Comércio, pode ser prejudicada após a guerra do Iraque, em que a vontade unilateral - no caso, a dos EUA - saiu fortalecida, em detrimento do pacto entre os países. "Isso afeta a rodada para a discussão do comércio e também a discussão que estava em curso de uma nova arquitetura financeira internacional", destacou o ex-presidente, lembrando que temas como o protecionismo europeu já eram bastante complexos. "A instabilidade gerada por essa ação militar levou a se despedaçar um sistema que, bem ou mal, estava sendo construído", disse Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, ele acredita ainda que isso também deve afetar alguns interesses dos países emergentes, como o Brasil, de regiões, como o Mercosul e as negociações comerciais com a União Européia. Esse predomínio de uma visão unilateralista também terá algum impacto na burocracia do FMI, disse o ex-presidente, lembrando que o papel do FMI ainda precisa ser revisto. "O Fundo ficou fraco", afirmou ele, citando como exemplo o fato de o grande empréstimo acordado com seu governo no ano passado não ter tido maiores impactos nas expectativas do mercado. "Só quando o novo governo mostrou a capacidade de agir responsavelmente é que os mercados melhoraram." Reconstrução do Iraque Fernando Henrique disse que, antes de pensar em discussões no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), ou na discussão da rodada de negócios de Doha, no Qatar, o governo dos Estados Unidos vai priorizar o que fazer com o Iraque destruído após a guerra. "Vão ter que discutir o que fazer com a região como um todo, o preço que vai ser cobrado de Israel e o estado palestino. É um problema complexo e delicado", disse. De qualquer forma, FHC avaliou que, quando retornar a agenda mundial, a pauta do comércio será discutida em fases de maior dificuldade. "Com o unilateralismo corre-se o risco de autarquia, de as economias se fecharem mais", avaliou. Além disso, ele lembrou que, apesar de o governo dos Estados Unidos ter se posicionado a favor do Brasil nos pleitos de abertura de mercado, nas questões agrícolas discutidas no âmbito da OMC o governo norte-americano tem dificultado a ação brasileira, em questões como o mercado de suco de laranja e soja. Veja o especial: