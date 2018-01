Acenos de volta ao diálogo não impedem novos atentados na Colômbia Como faz há 15 anos, Marina Sanabria chegou hoje às 3 da madrugada, com seu carrinho de café e sucos, na porta principal de Corabastos, o maior centro de abastecimento de hortifrutigranjeiros do país, no sudoeste de Bogotá. Às 9h25, ouviu um estrondo e caiu no chão, com escoriações em todo o corpo, sob o impacto da explosão de um Renault 4. Eram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) comemorando seus 38 anos de fundação.