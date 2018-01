Acesas as luzes da árvore de Natal do Rockfeller Center As 30.000 luzes da árvore de Natal do Rockefeller Center foram acesas perante milhares de nova-iorquinos e visitantes de outras partes do mundo. Antes de acender as luzes na noite de ontem, o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, dedicou a cerimônia de iluminação da árvore aos milhares de soldados americanos espalhados pelo globo. A árvore de 24 metros de altura e 9 toneladas foi plantada há 50 anos em Manchester, no Estado americano de Connecticut. Ela foi transportada a Manhattan no mês passado por uma embarcação que percorreu o Rio Hudson e depois foi levada ao Rockefeller Center, onde permanecerá até 6 de janeiro. Durante a cerimônia, houve apresentações de Harry Connick Junior, The Brian Setzer Orchestra, Ashanti, Enrique Iglesias, Gloria Estefan, Kelly Clarkson e Rubben Studdard. A tradição da árvore de Natal do Rockefeller Center data de 1931, quando funcionários do local plantaram uma pequena árvore em meio aos edifícios em estilo art déco entre as 5ª e 6ª Avenidas. Desde então, uma árvore de Natal é plantada anualmente na quarta-feira posterior ao feriado de Ação de Graças.