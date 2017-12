Achadas em Kiev 450 bombas da 2ª Guerra Desde o início de março, especialistas da Ucrânia desarmaram 450 bombas da 2.ª Guerra encontradas num parque no centro da capital do país, Kiev, informou o Ministério de Emergências. As bombas foram descobertas quando uma construtora começou as obras de restauração do parque. O local está cercado para inspeção. Kiev foi ocupada pelos nazistas em 1941 e retomada pelos soviéticos em 1943, após violentas batalhas.