Achado corpo de turista americana perto de Jerusalém O corpo de uma turista norte-americana foi encontrado hoje amarrado e com múltiplas perfurações de faca perto de uma rodovia nos arredores de Jerusalém, informou a polícia. A amiga dela, uma imigrante do Reino Unido que havia relatado seu desaparecimento um dia antes, também foi encontrada nas proximidades de mãos atadas e com ferimentos similares.