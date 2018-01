Achado dossiê roubado sobre resposta britânica a terror Um documento que esboçava a resposta militar britânica a um ataque terrorista foi encontrado em uma vala de estrada, informou nesta quinta-feira o Ministério da Defesa. Um porta-voz explicou que o documento havia sido roubado no início do ano. Trata-se de um dossiê de 45 páginas que foi parar nas mãos do jornal The Sun, o diário britânico de maior circulação. Ele foi roubado de um carro alugado por um oficial enquanto este fazia compras. De acordo com o The Sun, o documento continha informações sobre como agiriam as forças especiais britânicas e os especialistas em bombas no caso de um atentado terrorista, além de quantos helicópteros estariam disponíveis para decolar. O dossiê conteria também números de telefones de altas autoridades militares, incluindo o do secretário da Defesa. Dois anos atrás, documentos detalhando os planos de combate ao terrorismo do Aeroporto Heathrow, o maior de Londres, foram encontrados por um motorista.