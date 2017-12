Achado passaporte de suposto terrorista em NY O passaporte de um suposto terrorista suicida foi encontrado na noite deste sábado pelas equipes que trabalham nas ruínas do World Trade Center, em Nova York. O diretor-assistente do FBI, Barry Mawn, não revelou o nome do suposto terrorista. Em Washington, o Departamento de Justiça confirmou a segunda prisão feita por autoridades federais seguindo as investigações dos atentados de terça-feira. Também sem identificar o suspeito nem explicar como foi a prisão, o porta-voz Mindy Tucker disse que se trata de uma testemunha-chave, que teria tido contato direto com o plano de ataque dos terroristas. As duas prisões tiveram autorização judicial expressa, classificando os suspeitos como "testemunhas materiais" capazes de fornecer dados cruciais para as investigações, ainda que não haja acusações diretas contra eles. As autoridades norteamericanas têm 25 detidos por possíveis violações das leis de imigração, que podem ter alguma conexão com os grupos terroristas.