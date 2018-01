Achado terceiro corpo enterrado em casa de Indiana Um terceiro corpo foi descoberto, hoje, sobe uma laje recentemente concretada, no porão de um prédio de apartamentos e as autoridades começaram as autópsias para descobrir como as vítimas morreram. O corpo, achado durante uma busca por três adolescentes, estava coberto por pesadas camadas de plástico e tampas de dutos. A polícia usou brocas e ferramentas para removê-lo do concreto. ?A pessoa levou muito tempo fazendo isso?, disse o médico legista do condado de Lake, David Pastrick. ?Demorou para nossos patologistas removerem tudo que estava envolvendo o corpo.? Dois dos corpos foram identificados como do sexo masculino e brancos. Pastrick recusou-se a dar detalhes sobre o terceiro. Um inquilino do prédio de apartamento, descrito pela polícia como ?interessante para a investigação?, forma discreta de chamá-lo de suspeito, foi detido e lavado para interrogatório, disse o chefe de polícia John Cory. Cory não identificou a pessoa e nenhuma acusação foi formalizada. A polícia também não revelou o que a levou à casa, mas autoridades disseram que têm enfrentado atividades de gangues há anos no bairros de casas quase grudadas umas nas outras e decaídas. Três adolescentes de 19, 16 e 13 anos estão desaparecidos nessa área há alguns meses, disse o policial Michael Jorden. O mais jovem, Michael Dennis, foi visto pela última vez em 10 de setembro, numa casa próxima de onde se estava fazendo a busca. Joanna Gilkison, sua tia, esperava na rua enquanto a polícia escavava a casa. ?Temos esperança de que não seja ele?, disse. ?Mas não sabemos.? Os policias vasculharam também dentro e fora do prédio de apartamento de dois andares, usando um radar e um cão treinado na procura de corpos, disse Cory.