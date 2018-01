Achados 33 passageiros de barco perdido a caminho dos EUA Pescadores dominicanos encontraram 33 dos imigrantes que haviam desaparecido no mar tentando chegar aos Estados Unidos. Dezenas de outras pessoas que estavam no mesmo barco provavelmente estão mortas, segundo a Guarda Costeira dos EUA e autoridades dominicanas. O barco partiu há mais de uma semana e, segundo informações, transportava cerca de 78 pessoas, disse Eric Willis, porta-voz da Guarda Costeira. O grupo de sobreviventes foi encontrado em Nagua, um vilarejo de pescadores no norte da República Dominicana. Informes da Marinha dominicana dão conta de que alguns dos mortos durante a viagem teriam sido jogados para fora da embarcação.