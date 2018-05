As autoridades do Estado mexicano de Tamaulipas encontraram ontem 32 corpos em valas clandestinas no Município de San Fernando. Com a descoberta, aumentou para 120 o número de mortos nos últimos dias por causa da violência do narcotráfico na região. Em 2010, 72 imigrantes que tentavam chegar aos EUA foram executados por membros do cartel Los Zetas na mesma região.