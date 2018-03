Achados mortos soldados dos EUA desaparecidos no Iraque O exército dos Estados Unidos informou neste sábado que os dois soldados desaparecidos na última quarta-feira foram encontrados mortos no norte do Bagdá. Também foi confirmada a morte de mais um norte-americano em um ataque na capital. Neste ataque, quatro soldados ficaram feridos. Com a confirmação destas mortes, já são pelo menos 23 os norte-americanos e britânicos vítimas das forças leais ao ex-presidente Saddam Hussein, desde que o presidente dos EUA, George W. Bush, declarou o fim dos combates, em 1º de maio. Os Estados Unidos informaram ainda que só nesta semana mais de 900 iraquianos foram detidos sob suspeita de ligação com o regime deposto de Saddam.